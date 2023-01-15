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05:45, 15 января 2023Мир

В Японии начали буксировать севший на мель эсминец «Инадзума»

Kyodo: в Японии приступили к буксировке снятого с мели эсминца «Инадзума»

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В акватории Внутреннего Японского моря приступили к буксировке снятого с мели эсминца «Инадзума» японских морских Сил самообороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По информации агентства, буксировку судна осуществляеь гражданский корабль компании Japan Marine United. Планируется, что к вечеру эсминец доставят на верфь в городе Ономити в префектуре Хиросима для дальнейшего осмотра.

Корабль ВМС был вынужден встать на якорь 10 января во Внутреннем Японском море после того, как напоролся на подводный риф. Эсминец получил повреждения винтов, вмятины и трещины в носовой части. Помимо этого, произошла утечка топлива. По одной из версий, причиной аварии стала халатность экипажа: в районе прохождения корабля были установлены опознавательные знаки, указывающие на мелководье.

Ранее стало известно, что рузовое судно Glory, севшее на мель в Суэцком канале, возобновило движение. Судно было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала.

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Марина Совина
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