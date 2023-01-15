Офицер спецназа рассказал о ремонте ВСУ гаубиц M777 в Польше

Офицер спецназа Новиков заявил, что ВСУ отправляют гаубицы M777 на ремонт в Польшу

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай в беседе с ТАСС рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вывода из строя американских артиллерийских систем М777 направляют их на ремонт в Польшу.

«Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые заточены больше под технику времен СССР, малоэффективны. Потому что те же пушки М777 не могут на Украине ремонтировать», — заявил он.

По его словам, украинские военные вынуждены везти поломанные гаубицы в Польшу, поскольку чинить их на Украине дорого, а также не хватает кадров и необходимого оборудования. Кроме того, Новиков добавил, что не редко переданная Киеву западная техника выходит из строя в связи с тем, что ей не удается справиться с климатическими условиями — морозом, грязью, сыростью, а также температурными колебаниями.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Диверсанты были обнаружены и уничтожены в районе населенного пункта Сладкое.