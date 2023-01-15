В Непале заявили о гибели всех пассажиров и экипажа разбившегося самолета

В Yeti Airlines заявили о гибели всех находившихся на борту упавшего в Непале самолета

Все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале, погибли. Об этом сообщил представитель авиакомпании Yeti Airline Пемба Шерпа, его цитирует ТАСС.

Ранее французское агентство AFP сообщило, что после авиакатастрофы несколько человек найдены живыми. Оно не уточнило, сколько точно осталось в живых, подчеркнув, что из-под обломков лайнера извлекли тела 29 человек.

В авиакомпании назвали подобную информацию неправдой. «Все погибли — 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы», — уточнил Шерпа.

О крушении самолета на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале стало известно утром в воскресенье, 15 января. На его борту находились четверо россиян. Посол России в Непале Алексей Новиков заявил, что все граждане России, летевшие в самолете, погибли.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением пассажирского самолета у города Покхара. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в телеграмме.