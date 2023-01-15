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21:31, 15 января 2023Россия

Слуцкий ответил на слова Столтенберга о нормализации отношений с Россией

Слуцкий: компромиссы с бывшими западными партнерами в ущерб интересам России недопустимы
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Компромиссы с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России недопустимы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине. По его словам, отношения не вернутся на прежний уровень. Он указал на отсутствие у Запада цели урегулировать и прекратить кровопролитие. Слуцкий добавил, что цель западных стран — ослабить Россию.

«Нельзя не признать — как раньше и правда не будет! Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим!» — ответил он.

Ранее Слуцкий рассказал, что попытки западных стран открыть против России «второй фронт» на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными.

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Марина Совина
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