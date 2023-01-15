Глава российского УФАС попал в смертельную аварию на снегоходе

Главу ивановского УФАС Боровкова госпитализировали после столкновения снегоходов

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Ивановской области Александр Боровков пострадал в смертельной аварии с участием снегоходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Выяснилось, что на акватории Горьковского водохранилища в трех километрах от берега произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. Впоследствии ГУ МЧС по региону заявило, что в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавшим оказался глава УФАС Боровков.

Согласно посту Telegram-канала «112», в ходе столкновения погиб генеральный директор компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров, а Боровков на данный момент госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытые переломы бедра, плеча и ребер.

В декабре 2021 года группа туристов на снегоходах застряла в уральской тайге без еды и топлива. 30 путешественников из России и Казахстана поехали кататься на снегоходах в район Сосьвинского Камня, но из-за внезапно начавшегося обильного снегопада оказались заблокированы на базе отдыха «Кваркуш». Людей эвакуировали на специализированном ратраке.