Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 15 января 2023Россия

Глава российского УФАС попал в смертельную аварию на снегоходе

Главу ивановского УФАС Боровкова госпитализировали после столкновения снегоходов

Фото: Shutterstock

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Ивановской области Александр Боровков пострадал в смертельной аварии с участием снегоходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Выяснилось, что на акватории Горьковского водохранилища в трех километрах от берега произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. Впоследствии ГУ МЧС по региону заявило, что в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавшим оказался глава УФАС Боровков.

Согласно посту Telegram-канала «112», в ходе столкновения погиб генеральный директор компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров, а Боровков на данный момент госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытые переломы бедра, плеча и ребер.

В декабре 2021 года группа туристов на снегоходах застряла в уральской тайге без еды и топлива. 30 путешественников из России и Казахстана поехали кататься на снегоходах в район Сосьвинского Камня, но из-за внезапно начавшегося обильного снегопада оказались заблокированы на базе отдыха «Кваркуш». Людей эвакуировали на специализированном ратраке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Молдавия раскрыла детали ракетного инцидента на границе с Украиной
Раскрыты подробности авиакатастрофы в Непале
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину матерью
В России подорожали телевизоры
В США рассказали о подарке Путину от НАТО
Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине
Пилот назвал две версии крушения пассажирского самолета в Непале
Глава российского УФАС попал в смертельную аварию на снегоходе
Убивший минимум 78 человек ангарский маньяк захотел в зону СВО
Посол подтвердил гибель четырех россиян при крушении самолета в Непале
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.