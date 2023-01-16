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16:48, 16 января 2023Культура

Стала известна причина смерти обнаруженного в квартире актера «Физрука»

Актер «Физрука» Ипатов, тело которого нашли в квартире, умер от сердечной недостаточности
Владимир Ипатов

Владимир Ипатов. Кадр: фильм «Цезарь»

Стала известна причина смерти российского актера Владимира Ипатова, тело которого было обнаружено в его московской квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, артист умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В понедельник, 16 января, стало известно о смерти Ипатова. Мумифицированное тело 64-летнего российского актера, наиболее известного благодаря ролям в проектах «Физрук» и «Последний богатырь», нашли в его столичной квартире.

Артиста обнаружила его дочь. За несколько недель до Нового года Ипатов перестал выходить на связь с близкими. Родственница актера, подождав две недели, обратилась в правоохранительные органы.

Сообщается, что на теле артиста не было обнаружено следов насильственной смерти. Актер умер около месяца назад.

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Анастасия Астахова
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