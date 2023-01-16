Песков анонсировал телефонный разговор Путина

Песков: президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Слова пресс-секретаря главы государства приводит ТАСС.

«Ожидаем во второй половине дня международный разговор», — анонсировал Песков, не уточнив, будет ли это разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

11 января Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Лидеры двух стран обсудили вопросы российско-иранской повестки и договорились о наращивании сотрудничества.