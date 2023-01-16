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20:05, 16 января 2023Наука и техника

Выявлена неустойчивость муравьев к изменениям климата

Journal of Animal Ecology: муравьи оказались неустойчивыми к потеплению

Фото: unsplash

Команда специалистов из Университета штата Северная Каролина, США, выявила, что муравьи неустойчивы к изменениям климата. Оказалось, что при повышении температуры эти насекомые могут погибнуть. Результаты работы опубликованы в Journal of Animal Ecology.

Муравьи являются представителями эктотермов — организмов, чья жизнедеятельность зависит от внешних источников тепла. Такие существа предпочитают находиться в более прохладной среде обитания, чем оптимальная температура их функционирования. При перемещении эктотермов в значительно более жаркую окружающую среду они способны погибнуть. При этом ранее никогда не изучалось, что будет при попадании муравьев в повышенные температурные диапазоны, которые выше оптимальных, но все еще недостаточно высокие, чтобы насекомые погибли сразу.

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В процессе работы были отобраны пять видов муравьев, обитающих в штате Северная Каролина. Авторы подсчитали и собрали муравьев в лесных экосистемах, а также измерили температуру воздуха в местах сбора. С помощью специального термометра была определена температура самих муравьев, которая варьировалась в зависимости от цвета насекомого и размера его тела. Для выявления предпочтительной температуры для каждого вида специалисты поместили по несколько муравьев в прямоугольную камеру с контролируемым диапазоном температуры.

Выяснилось, что большинство видов обитали в более теплых участках, чем было необходимо для их организма. Ученые предполагают, что такое поведение могла спровоцировать необходимость в еде, из-за чего муравьи ставили себя в более неудобные климатические условия. При этом адаптация активности к новым условиям у этих животных не происходит. Низкая изменчивость муравьев в ответ на потепление экосистем ставит под угрозу их существование в условиях глобального потепления.

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Елена Апазиди
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