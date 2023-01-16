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12:49, 16 января 2023Мир

Байдену предложат сократить расходы на оружие для Украины

WSJ: Маккарти предложит Байдену сократить военные расходы, в том числе на Украину

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что постарается провести переговоры с президентом страны Джо Байденом по поводу повышения потолка федерального долга. При этом он снова призвал к сокращению расходов в ряде сфер, в том числе военных — эта статья повысилась после начала боев на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journa (WSJ).

«Давайте сядем вместе. Давайте посмотрим, где мы можем изменить свое поведение. Почему мы должны сидеть сложа руки и так высокомерно говорить: "Нет, правительству не свойственно расточительство?"» — возмутился Маккарти в одном из своих интервью.

Если потолок госдолга США не поднимут, стране могут грозить разрушительные последствия. Представители Республиканской партии настаивают, чтобы любое увеличение лимита долга включало сокращение расходов. Маккарти — один из тех, кто призвал сократить доходы, в том числе на оружие для Украины или альтернативные виды топлива. Он добавил, что республиканцы не допустят больше расточительных трат.

Белый дом при этом призвал Конгресс безоговорочно поднять потолок госдолга. Министр финансов Джанет Йеллен также считает, что нужно идти на эту меру.

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Виктория Кондратьева
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