В России узаконили разбор самолетов на запчасти

«Известия»: правительство утвердило «каннибализацию» самолетов по просьбе авиакомпаний

Правительство России в конце декабря узаконило так называемую «каннибализацию» самолетов, что означает разбор одних лайнеров для установки полученных таким образом запчастей на другие. Об этом со ссылкой на источники в авиаотрасли пишут «Известия».

Согласно требуемой процедуре, на детали необходимо оформлять разрешительные документы, а при снятии нужно провести и задокументировать анализ их эксплуатации и оценку состояния. Затем, уже после установки, следует провести тестирование и повторную оценку состояния. Такие норма установлены постановлением номер 353, скрытым от публикации.

Собеседник издания указал, что детали с одного борта на другой переставляли и раньше, но так как лайнеры большей частью были зарегистрированы за границей, бизнес ориентировался на процедуры иностранных регуляторов.

Отдельно власти разрешили устанавливать на самолеты западного производства неоригинальные компоненты, то есть те, что не предусмотрены документацией разработчиков. Однако для таких деталей есть ограничения — их использование допустимо только в том случае, если компания-производитель имеет одобрение шести иностранных авиаадминистраций, а выпуск ведется по процедурам, аналогичным установленным в американском законодательстве. Речь в данном случае идет о системе PMA (Part Manufacture Approval), предполагающей сертификацию производителей запчастей.

Как отмечается в материале, российские перевозчики давно уже используют неоригинальные авиадетали, но в прошлом году удавалось обходиться продукцией из резерва, одобренной властями США или Евросоюза. Истощение запасов заставляет смотреть в сторону китайского или иранского производства.

При этом собеседники издания среди перевозчиков и компаний по техобслуживанию и ремонту пожаловались на проблемы с исполнением постановления. Дело в том, что официально эти нормы не разослали, поэтому авиакомпании не могут создавать внутренние руководящие документы. Один из собеседников объяснил, что проблема возникает с донесением информации до широкой общественности, поскольку та может негативно отреагировать на саму идею «каннибализации» и установки неоригинальных деталей, хотя в мировой практике такие процедуры активно используют.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров признал, что установить на эксплуатируемые лайнеры Sukhoi Superjet 100 российские двигатели ПД-8 не получится — слишком сложно и дорого. Агрегаты можно будет использовать только на модели SSJ-New, а прошлые версии SSJ продолжат полеты до выхода из строя российско-французских двигателей SaM146, провести полноценный ремонт которых невозможно.