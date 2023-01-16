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03:02, 16 января 2023Мир

В канцелярию премьера Израиля прислали подозрительный конверт

В канцелярию премьера Израиля Нетаньяху прислали подозрительный конверт

Фото: Unsplash.com

В канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прислали подозрительный конверт, который был испачкан маслянистым веществом, сообщает газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что из-за маслянистых пятен возникло подозрение, что в посылке могли оказаться опасные вещества, в связи с чем было принято решение вызвать саперов для ее проверки. Взрывотехники обследовали конверт и забрали его для дальнейшей проверки.

Ранее сообщалось, что посольство России в Латвии получило посылку с неизвестным веществом. Инцидент произошел днем 4 января. После получения подозрительной посылки дипломаты обратились в полицию и пожарно-спасательную службу. Экстренные службы работали на месте происшествия до вечера, после чего посылку отправили в лабораторию для исследования.

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Марина Совина
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