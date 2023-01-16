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00:41, 16 января 2023Мир

В Японии указали на недостаточную защищенность военной инфраструктуры от ракет

Nikkei: 80% объектов военной инфраструктуры Японии не имеют должной противоракетной защиты

Фото: Issei Kato / Reuters

Японская деловая газета Nikkei сообщила, что большая часть инфраструктуры Сил самообороны страны недостаточно защищены от потенциальных ракетных ударов. Авторы статьи также посетовали на то, что у половины из таких объектов нет достаточной сейсмологической защиты, передает ТАСС.

Источники в Минобороны Японии рассказали, что у порядка 80 процентов инфраструктурных объектов японских военных на сегодняшний день нет хорошей противоракетной защиты, а у 40 процентов объектов отсутствует должная сейсмологическая защита. При этом отмечается, что в ведомстве взяли данную проблему на контроль т планируют исправить ситуацию в течение 10 лет.

Ранее зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Японии Фумио Кисиду в предательстве памяти сотен тысяч жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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Марина Совина
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