Прокуратура раскрыла обвинение против замглавы Владивостока

Прокуратура: замглавы Владивостока причастен к махинации с землей с ущербом на 20 млн руб

Заместителю главы администрации города Владивостока предъявлено обвинение в получении взятки и подстрекательстве к совершению коррупционного преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Речь идет об Алексее Ляйфере, арестованном по уголовному делу.

Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 286 («Подстрекательство к превышению должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По данным следствия, в декабре 2021 года вице-мэр убедил подчиненного принять незаконное решение о предоставлении земельного участка площадью девять тысяч квадратных метров во Владивостоке в долевую собственность нескольким гражданам. Городскому бюджету был причинен ущерб в 20 миллионов рублей. Второй эпизод дела связан с получением обвиняемым в декабре 2018 года взятки от представителя коммерческой организации за помощь в заключении договора аренды городской земли.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела против чиновника.

15 января Фрунзенский суд Владивостока заключил под стражу Ляйфера на два месяца. Он был назначен на должность вице-мэра Владивостока в июне 2021 года. Чиновник курировал муниципальную собственность, градостроительство, архитектуру и охрану окружающей среды. До этого он был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.