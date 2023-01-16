В Кремле отказались подтвердить телефонный разговор Путина с Эрдоганом

Песков отказался подтвердить, что у Путина запланирован телефонный разговор с Эрдоганом

В Кремле отказались подтвердить, что у президента России Владимира Путина запланирован телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так на вопросы журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков пояснил, что в администрации президента стараются «не забегать вперед» с анонсированием переговоров Путина из-за подвижности графика звонков — контакты между лидерами могут переноситься даже на несколько дней. По его словам, общественное мнение «реагирует иногда чрезмерно на какие-то там отсрочки или сдвижки».

Пресс-секретарь российского лидера также не стал подтверждать возможное обсуждение обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Ранее Песков анонсировал, что Путин проведет международный телефонный разговор, но не стал уточнять, с кем именно.

