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19:02, 16 января 2023Наука и техника

Лесные пожары связали с тысячами преждевременных смертей

Environmental Research Letters: антропогенные пожары связаны с десятками тысяч смертей

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Десятки тысяч преждевременных смертей в США, вызванных мельчайшими частицами дыма, связано с антропогенными лесными и сельскохозяйственными пожарами. К такому выводу пришли ученые Массачусетского технологического института, которые опубликовали статью в журнале Environmental Research Letters.

Ученые оценили количество загрязняющих частиц PM2.5, которые возникают в результате сжигания биомассы в сельском хозяйстве и лесных пожаров, вызванных человеческой деятельностью. Для этого они проанализировали базы данных GFED4s по малым пожарам и FPA-FOD лесной службы, чтобы классифицировать пожары, произошедшие с 2003-го по 2018 год, в зависимости от их естественного и антропогенного происхождения. Для расчета влияния пожаров на концентрации частиц была использована модель переноса химических веществ в атмосфере.

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Оказалось, что сельскохозяйственные и лесные пожары делали преобладающий вклад в концентрацию PM2.5, возникающих в результате пожаров, как в год самых интенсивных антропогенных возгораний (2018), так и в год самой низкой интенсивности (2003). Кроме того, дым, возникающий в результате этих событий, делает значительный вклад в общую концентрацию загрязняющих частиц (от 5 до 10 процентов в 2003 и в 2018 годах).

На оба источника возгораний приходится более чем 80 процентов воздействия PM2.5, взвешенного по населению, и преждевременных смертей из-за частиц, что соответствует 20 тысячам смертей в один только 2018 год. Это на 270 процентов больше, чем в 2003 году.

По словам исследователей, тот факт, что это воздействие связано с пожарами, вызванными деятельностью человека, означает, что его можно значительно снизить. Так, можно принять меры, чтобы ограничить возникновение сельскохозяйственных пожаров периодами, когда погодные условия минимизируют воздействие на здоровье. Однако с антропогенными лесными пожарами справиться намного сложнее из-за их спорадического и незапланированного характера.

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Александр Еникеев
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