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20:54, 16 января 2023Экономика

Цены на газ в Европе рухнули

Стоимость газа в Европе рухнула за день на 15%, почти до $600 за тысячу кубометров

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В ходе торгов 16 января газовые фьючерсы с поставкой в феврале с крупнейшего хаба в Европе TTF дешевеют более чем на 15 процентов. Стоимость топлива рухнула почти до 600 долларов за тысячу кубометров — минимум с начала декабря 2021 года, когда Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке цена опускалась до 614 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала котировки немного поднялись, до 620 долларов за тысячу кубометров. Цены продолжают снижение последних месяцев на фоне рекордных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и благоприятной погоды, позволяющей европейцам значительно экономить топливо.

Также на падение стоимости газа в регионе повлияли и меры по экономии энергии. В декабре потребление сократилось на 13 процентов, а за первые дни 2023 года спрос на газ в Европе упал на 38 процентов по сравнению со средними значениями за последние пять лет. Европейские власти и отраслевые эксперты неоднократно указывали, что успешное прохождение текущего отопительного сезона уже гарантировано и в настоящее время вопрос стоит о заполнении хранилищ к следующей зиме.

Котировки TTF1! от TradingView

В настоящее время газовые хранилища Европы заполнены примерно на 82 процента, что является историческим максимумом. При этом отбор топлива из ПХГ продолжает расти на фоне ожидаемых холодов в регионе. Восполнить запасы регион сможет за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) — Европа в настоящий момент активно наращивает импорт данного вида топлива.

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Мария Грушко
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