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10:07, 16 января 2023Экономика

В России оценили сокращение рынка газировки после ухода Coca-Cola

«Ъ»: после ухода Coca-Cola продажи в России газировки без сахара упали почти на 10%

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Продажи газировки без сахара на российском рынке упали почти на 10 процентов после ухода Coca-Cola и Pepsi. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ. Доля таких напитков упала на 8,5 процента.

Для сравнения, годом ранее газированные напитки без сахара, напротив, показывали рост: по оценкам аналитиков, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи газировки без сахара в объеме выросли на 10,7 процента, в деньгах — на 19,9 процента. как рассказал собеседник издания на рынке, тренд связан с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей.

Ранее стало известно, что в некоторых российских магазинах начали появляться имитирующие Coca-Cola напитки. В частности, их нашли в столичных магазинах сети «Светофор». Согласно этикетке газировки, она изготовлена «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — на производстве в столице, адрес которого совпадает с местом, где находится завод, принадлежащий Multon Partners, на нем и производилась Coca-Cola.

В начале марта американская компания The Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) приостановила работу в России.

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Платон Щукин
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