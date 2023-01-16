Гросси: МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит свое присутствие на Украине. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter.

По словам Гросси, решение о расширении нацелено на предотвращение возможной ядерной аварии во время текущего конфликта. «Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию на Украине, где наши силы развернуты на всех АЭС страны для оказания помощи в области ядерной безопасности», — высказался он.