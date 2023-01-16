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10:06, 16 января 2023Мир

МАГАТЭ расширит присутствие на Украине

Гросси: МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии

Фото: Handout / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит свое присутствие на Украине. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter.

По словам Гросси, решение о расширении нацелено на предотвращение возможной ядерной аварии во время текущего конфликта. «Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию на Украине, где наши силы развернуты на всех АЭС страны для оказания помощи в области ядерной безопасности», — высказался он.

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Виктория Кондратьева
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