69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:14, 16 января 202369-я параллель

Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов

Завлабораторией Гидрометцентра Паршина спрогнозировала теплый февраль на севере России

Фото: Shevchenko Andrey / Shutterstock

В феврале на севере России после пришедших в некоторые регионы аномальных холодов ожидается мягкая погода. Об этом в понедельник, 16 января, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ее слова приводит «Российская газета».

Синоптик объяснила, что грядущий месяц прогнозируется теплее обычного. В Мурманской области, Коми, Карелии, северных регионах Вологодской и Архангельской областей, а также в Ленобласти будет мягкая погода, пообещала она. В среднем температура по ночам будет опускаться там до минус 10 градусов, а днем подниматься до минус двух градусов.

Кроме того, по словам представителя Гидрометцентра, в феврале на территории Красноярского края прогнозируется большое количество осадков.

В начале января в нескольких российских регионах зафиксировали аномальные заморозки — согласно официальным данным синоптиков, столбики термометров в некоторых населенных пунктах опустились ниже 50 градусов. 12 января жители Ессея в Красноярском крае сообщили о «разламывающих» голову 73-градусных морозах, а жителей севера Якутии предупредили о похолодании до минус 65 градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи
В ЕС назвали цель нового пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро
ЕК приняла к сведению результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям
Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов
Более трети российских компаний повысили сотрудникам зарплаты в 2022 году
Киргизия ограничила вывоз наличной валюты
Британия рассказала о контактах с Украиной по поводу пропавших в Соледаре
Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП
Ракета SpaceX стартовала со спутником Космических сил США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.