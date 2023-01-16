Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов

Завлабораторией Гидрометцентра Паршина спрогнозировала теплый февраль на севере России

В феврале на севере России после пришедших в некоторые регионы аномальных холодов ожидается мягкая погода. Об этом в понедельник, 16 января, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ее слова приводит «Российская газета».

Синоптик объяснила, что грядущий месяц прогнозируется теплее обычного. В Мурманской области, Коми, Карелии, северных регионах Вологодской и Архангельской областей, а также в Ленобласти будет мягкая погода, пообещала она. В среднем температура по ночам будет опускаться там до минус 10 градусов, а днем подниматься до минус двух градусов.

Кроме того, по словам представителя Гидрометцентра, в феврале на территории Красноярского края прогнозируется большое количество осадков.

В начале января в нескольких российских регионах зафиксировали аномальные заморозки — согласно официальным данным синоптиков, столбики термометров в некоторых населенных пунктах опустились ниже 50 градусов. 12 января жители Ессея в Красноярском крае сообщили о «разламывающих» голову 73-градусных морозах, а жителей севера Якутии предупредили о похолодании до минус 65 градусов.