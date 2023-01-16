Владимир Путин заявил Эрдогану о лицемерии Киева из-за отказа от рождественского перемирия

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о лицемерии властей Украины, отказавшихся от рождественского перемирия в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы российский лидер указал на деструктивную линию Киева. Он отметил, что Украина сделала ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада, который наращивает объемы поставок военной техники и вооружений в страну.

«Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», — сказано в сообщении по итогам разговора.

5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО на Рождество. Режим было поручено установить с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня, сказав, что Россия, по его мнению, под предлогом тишины пытается скрыть подготовку «к новой волне агрессии против Украины и Европы».