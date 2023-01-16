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08:22, 16 января 2023Мир

Раскрыта стратегия Японии по сдерживанию Китая

Bloomberg: Япония ищет союзников в G7 для сдерживания Китая, помимо альянса с США

Фото: Pixabay

Помимо действующего альянса с США, власти Японии ищут союзников из других стран «Большой семерки» для военного сдерживания Китая. Стратегию Токио по этому вопросу раскрыло агентство Bloomberg.

По информации издания, японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе турне по странам G7 заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неделимы. Он также подписал соглашение о взаимном доступе войск со своим британским коллегой Риши Сунаком и договорился с главой кабмина Италии Джорджей Мелони об улучшении связей в сфере обороны.

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Старший научный сотрудник отдела обороны и стратегии Индо-Тихоокеанского региона в Международном институте стратегических исследований Сингапура Юэн Грэм отметил, что Токио не может полностью полагаться на Вашингтон по политическим причинам. По его словам, Япония опасается, что к власти в США может прийти менее сговорчивый лидер.

«В управлении отношениями с Китаем Японии, США и Европе абсолютно необходимо работать вместе как единое целое», — высказался Кисида.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что Пекин представляет «беспрецедентный» вызов, но с ним необходимо сохранять конструктивные и стабильные отношения.

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Виктория Кондратьева
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