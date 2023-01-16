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15:35, 16 января 2023Бывший СССР

Заключенную белорусскую оппозиционерку перевели из медчасти колонии в отряд

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели из медчасти в отряд колонии после операции

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Заключенную белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, перенесшую ранее операцию в больнице в Гомеле, перевели из медчасти колонии в отряд. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Отмечается, что Колесникова уже вышла на работу в колонии, однако устает после смены. «Начинает набирать понемногу вес, чувствует себя нормально», — добавили в штабе Бабарико.

В ноябре сообщалось, что Колесникова была доставлена в реанимацию гомельской больницы, куда она попала из-за прободной язвы. После операции ее перевели в местное хирургическое отделение, а позднее — в медицинский стационар колонии, где она отбывает наказание.

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Георгий Нестеров
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