Режиссер Кончаловский прокомментировал введенные Зеленским санкции

Режиссер Кончаловский заявил, что с состраданием смотрит на происходящее на Украине

Российский режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским санкции и заявил, что с состраданием смотрит на происходящее в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться», — сказал деятель культуры.

Кончаловский добавил, что «прозрение неизбежно», а России и Украине «суждено быть вместе».

Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров.

