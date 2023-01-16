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00:38, 16 января 2023Культура

Режиссер Кончаловский прокомментировал введенные Зеленским санкции

Режиссер Кончаловский заявил, что с состраданием смотрит на происходящее на Украине
Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Российский режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским санкции и заявил, что с состраданием смотрит на происходящее в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине, но как это ни прискорбно, мы знаем случаи исторического ослепления огромных масс людей, за которое им приходится жестоко расплачиваться», — сказал деятель культуры.

Кончаловский добавил, что «прозрение неизбежно», а России и Украине «суждено быть вместе».

Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров.

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Марина Совина
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