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12:02, 16 января 2023Мир

Турция предложила создать у себя коридор для обменов между Россией и Украиной

Омбудсмен Турции Малкоч предложил создать коридор для обменов между Россией и Украиной

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Турции Шереф Малкоч предложил создать в Стамбуле гуманитарный коридор для обменов ранеными военными и гражданскими лицами, женщин, детей и пожилых людей между Россией и Украиной. Его слова приводит Hürriyet.

Малкоч пояснил, что выступил с таким предложением во время встречи омбудсменов России и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца. Создание коридора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также может в скором времени обсудить с главами государств Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги», — высказался Малкоч, призвав омбудсменов России и Украины обсудить коридор со своими властями. «Мы продолжим проводить онлайн-встречи с омбудсменами России и Украины. По результатам этих встреч будет выяснено, какие шаги предпримут Россия и Украина и что сделает Турция. Это непростая работа», — добавил он.

Малкоч рассказал, что на прошедшей встрече Украина предоставила список из 800 человек для обмена, Россия — список из 200 человек. Была достигнута договоренность по обмену 40 на 40 человек, большинство из которых включало раненых гражданских и военных.

При этом ранее Татьяна Москалькова заявляла, что создание гуманитарного коридора на переговорах с Дмитрием Лубинцом не обсуждалось.

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Антон Похиляк
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