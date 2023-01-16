Россиянам объяснили различия между находкой и кражей

Конституционный суд России объяснил, когда присвоение находки не считается кражей

Найденные в общественных местах чужие вещи могут считаться находкой, однако в некоторых случаях нашедших потерянную вещь могут обвинить в краже. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в понедельник, 16 января, на сайте Конституционного суда.

В суде решили дать объяснения из-за жалоб двух россиян, которые нашли чужие мобильные телефоны, забрали себе и не попытались вернуть законным владельцам. Суды признали обоих виновными в краже.

По данным КС, если человек обнаружил утерянную вещь, не оповестил о находке, а также не стал искать хозяина вещи, это само по себе не является преступлением, однако свидетельствует о гражданско-правовом нарушении.

В случае, если нашедший чужое имущество не пытается его вернуть и специально утаивает находку, то в его действиях можно увидеть умысел и хищение.

Согласно УК России, хищение является не только изъятием имущества, но и противоправным его обращением. В таком случае необходима оценка не только факта завладения найденным имуществом, но и последующего его обращения в свою пользу.

«Таким образом, оспариваемые нормы отвечают принципам справедливости, равенства и правовой определенности. Они позволяют отграничить правомерное поведение от уголовно-противоправного и не противоречат Конституции России», — говорится в пресс-релизе.

В декабре президент России Владимир Путин встретился с главой КС Валерием Зорькиным. В ходе встречи Зорькин рассказал главе государства об итогах работы за 2022 год, о том по каким делам было больше всего обращений.