CNN: ситуация на Украине превратила страну в «лабораторию» по испытанию западного оружия

Ситуация на Украине превратила страну в «лабораторию» по испытаниям западного оружия и дала США и и союзникам редкую возможность изучить уязвимость собственных вооружений. Такое мнение выразил телеканал CNN.

Как указывают авторы статьи, американские военные внимательно следят за ходом конфликта на Украине, который помогает им изучать, как системы Запада ведут себя в ходе интенсивного использования и какие боеприпасы обе стороны используют.

«Украина — абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами», — заявил телеканалу близкий к одной из западных разведок источник.

Военные Украины также внесли тактические новшества, которые «произвели впечатление на западных чиновников». К ним относятся использование небольших групп спешенной пехоты, новейшее программное обеспечение, а также малоразмерные дроны.

В июле прошлого года Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.