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23:00, 16 января 2023Россия

Стало известно о скорой смене главы МАК

«Известия»: глава МАК Татьяна Анодина покинет свой пост в ближайшие дни
Татьяна Анодина

Татьяна Анодина. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина покинет свой пост в ближайшие дни. Об этом стало известно газете «Известия» от источника в отрасли.

Кто может стать возможным преемником Анодиной на этом посту, собеседник издания не сообщил. Для уточнения информации газета направила запрос в МАК.

Отмечается, что Татьяна Анодина занимает эту должность уже 32 года. Помимо этого, она является исследователем и организатором работ в области создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения, а также автором более ста научных работ.

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Марина Совина
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