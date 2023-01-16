Стало известно о скорой смене главы МАК

«Известия»: глава МАК Татьяна Анодина покинет свой пост в ближайшие дни

Глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина покинет свой пост в ближайшие дни. Об этом стало известно газете «Известия» от источника в отрасли.

Кто может стать возможным преемником Анодиной на этом посту, собеседник издания не сообщил. Для уточнения информации газета направила запрос в МАК.

Отмечается, что Татьяна Анодина занимает эту должность уже 32 года. Помимо этого, она является исследователем и организатором работ в области создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения, а также автором более ста научных работ.