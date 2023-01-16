Кремль отреагировал на статью Медведчука

Представитель Кремля Песков заявил об интересе общества к статье Медведчука

Кремль не знает, читал ли президент России Владимир Путин статью председателя политсовета запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука для «Известий», однако отмечает, что она широко расходится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, статья Медведчука вызывает большой интерес в обществе. Песков также ответил на уточняющий вопрос журналистов о контактах Путина с украинским политиком. «Оставляю без ответа этот вопрос», — сказал он.

В понедельник, 16 января, «Известия» опубликовали статью Медведчука «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния». В ней политик рассказал в том числе о спасении Украины от коллапса в 1990-х.

По его словам, политическая и экономическая независимость Украины вполне могла закончиться экономическим крахом, если бы не юго-восток страны, который встроил ее в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией.