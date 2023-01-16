На Украине прокомментировали слова Медведчука о западных политиках

Украинский политолог Молчанов: Медведчук показал Западу существование другой Украины

Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук показал Западу альтернативную позицию по конфликту на Украине, отличающуюся от той, которую продвигает президент страны Владимир Зеленский. Такое мнение выразил директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о статье, опубликованной политиком, с помощью которой тот, по мнению Молчанова, намерен объединить людей, чьи взгляды не совпадают с позицией властей. «Не обязательно в рамках политической партии — это может быть какое-то движение, платформа, информационный проект, где под идеей мирного решения конфликта будет сформирована группа поддержки», — отметил политолог.

Молчанов подчеркнул, что некоторые украинцы выступают за мирное урегулирование конфликта путем переговоров, однако, добавил он, точное количество несогласных с политикой Зеленского определить трудно. «На данный момент есть только одна точка зрения — официальная точка зрения офиса Зеленского, что надо воевать с Россией до победного конца», — указал политолог. По его словам, позицию Медведчука можно было бы представлять на международных площадках как заявку на переговорную позицию.

Ранее Медведчук уличил западных политиков в нежелании восстанавливать мир на Украине. Он отметил, что украинскую партию мира не поддерживают в США и Европе, поскольку она не вписывается в западную демократию.