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06:40, 16 января 2023Среда обитания

В США начали обучение украинских военных в Германии

Расширенная боевая подготовка вооруженными силами США военных Украины началась в Германии

Фото: Pixabay

Расширенная боевая подготовка вооруженными силами США военных Украины началась в Германии. Об том сообщает Reuters.

По данным агентства, подготовку пройдут порядка 500 военнослужащих, покинувших Украину несколько дней назад. Председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерала Марк Милли собирается лично ознакомиться с программой обучения и посетить полигон.

Американские власти уже обучили более 3,1 тысячи украинских военнослужащих использованию своего оружия. Другие страны также проводят обучение по обращению с поставляемым Киеву оружием.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер рассказал, что Вашингтон рассчитывает, что обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению в бою боевых машин пехоты (БМП) Bradley начнется уже на следующей неделе. Также он добавил, что США в будущем собираются поставлять Киеву средства ПВО, а также бронетехнику.

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Марина Совина
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