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00:20, 16 января 2023Мир

В Молдавии оценили вероятность эскалации конфликта в Приднестровье

Спикер молдавского парламента Гросу не видит угрозы эскалации конфликта в Приднестровье

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что не видит непосредственной опасности эскалации конфликта в Приднестровье. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в самом Приднестровье ситуация остается напряженной. «Но в то же время мы видим озабоченность среди населения и так называемой администрации», — оценил он вероятность развития конфликта. По словам политика, приднестровцы не хотят эскалации.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский ранее выразил уверенность в том, что государство в итоге получит международное признание. Он отметил, что достигнуть этого удастся мирным путем. По его словам, во время вооруженного конфликта в Приднестровье в 1992 году была пролита кровь, о чем стоит помнить и впредь не допускать подобных трагедий.

Красносельский уточнил, что власти страны будут жестко пресекать любые попытки посеять рознь и разрушить межнациональный мир.

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Марина Совина
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