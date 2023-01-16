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22:11, 16 января 2023Россия

Пушилин снял с должности министра юстиции ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Сироватко

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Юрия Сироватко. Указ выложен в Telegram-канале «ДНР. Принято», в котором публикуются официальные документы республики.

Чиновник лишился поста с 8 января. Причина отставки не указана.

20 декабря Пушилин освободил от должности Наталью Никонорову, занимавшую пост министра иностранных дел республики. Отставка была связана с упразднением самого министерства после вхождения республики в состав России.

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Марина Совина
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