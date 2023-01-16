Пушилин снял с должности министра юстиции ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Сироватко
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности министра юстиции ДНР Юрия Сироватко. Указ выложен в Telegram-канале «ДНР. Принято», в котором публикуются официальные документы республики.
Чиновник лишился поста с 8 января. Причина отставки не указана.
20 декабря Пушилин освободил от должности Наталью Никонорову, занимавшую пост министра иностранных дел республики. Отставка была связана с упразднением самого министерства после вхождения республики в состав России.