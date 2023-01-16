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06:42, 16 января 2023Бывший СССР

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

РИА Новости: украинский военнопленный заявил, что видел в Соледаре девять наемников из США

Фото: Unsplash.com

Попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, что видел в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР) американских наемников. Его слова приводит РИА Новости.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — заявил военнопленный.

Он уточнил, что их было как минимум девять человек из штурмовых подразделений, вооруженных штурмовыми винтовками. Украинец добавил, что отличил американцев от поляков, поскольку знает польский язык и немного английский.

Ранее командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали украинские войска. По словам украинского военного, теперь «фронт находится за пределами» населенного пункта.

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Марина Совина
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