Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

РИА Новости: украинский военнопленный заявил, что видел в Соледаре девять наемников из США

Попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, что видел в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР) американских наемников. Его слова приводит РИА Новости.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — заявил военнопленный.

Он уточнил, что их было как минимум девять человек из штурмовых подразделений, вооруженных штурмовыми винтовками. Украинец добавил, что отличил американцев от поляков, поскольку знает польский язык и немного английский.

Ранее командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали украинские войска. По словам украинского военного, теперь «фронт находится за пределами» населенного пункта.

