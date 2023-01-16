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14:05, 16 января 2023Мир

Турция поддержала расширение НАТО

FT: глава Минобороны Турции Акар заявил о поддержке политики открытых дверей НАТО

Фото: Shutterstock

Турция полностью поддерживает политику открытых дверей в НАТО. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, его слова передает Financial Times (FT).

Министр призвал Финляндию и Швецию сделать больше для присоединения к альянсу и отметил, что членство в НАТО жизненно важно для стабильности их соседства. Он также добавил, что альянс невозможно представить без Турции.

«Мы испытанная нация, испытанная армия, которая никогда не будет действовать вопреки нашим союзам. Нет причин для беспокойства», — заверил Акар. Он подчеркнул, что кандидаты на вступление в НАТО должны уважать интересы безопасности Анкары.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче порядка 130 курдов, которых турецкая сторона считает террористами. Он напомнил, что выдача ряда лиц была условием, чтобы вступление этих государств в Североатлантический альянс было одобрено.

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Виктория Кондратьева
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