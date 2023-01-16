Отказавшаяся от нижнего белья 51-летняя ведущая призналась в ненависти к одежде

Ведущая Аманда Холден, которая регулярно не носит белье, призналась в ненависти к одежде

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден, которая регулярно отказывается от нижнего белья во время выходов в свет, призналась в ненависти к одежде. Ролик на эту тему она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость поделилась видео, в котором показан ее диалог с комиком Аланом Карром. В ходе разговора телезвезда заявила, что на самом деле не любит носить вещи, и назвала себя нудистом. «Я на самом деле нудист. Я видела столько голых мужчин во время поездки на Корфу», — рассказала героиня материала коллеге.

Известно, что Холден действительно часто появляется на публике в облегающих нарядах, отказываясь при этом от бюстгальтера. Кроме того, она нередко публикует фотографии, на которых позирует в купальнике или предметах гардероба с глубокими декольте и различными вырезами. За это ведущую регулярно критикуют в социальных сетях.

В декабре 2022 года Аманда Холден также объяснила свою тягу к откровенным образам. Знаменитость отметила, что любит быть объектом споров в соцсетях из-за провокационных платьев и костюмов. Помимо этого, по словам звезды, своим внешним видом знаменитость желает вдохновить ровесниц носить любые вещи, вне зависимости от мнения окружающих.