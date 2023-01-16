В ОБСЕ опровергли свое присутствие в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опровергла свое присутствие в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ОБСЕ в Twitter.

«У ОБСЕ нет присутствия в Донбассе. Если вы увидите в Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ», — сообщили в организации.

После начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года генсек ОБСЕ Хельга Шмид сообщила об эвакуации представителей миссии организации с Украины. 1 марта колонна автомобилей ОБСЕ покинула Донецк и Луганск.