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13:16, 16 января 2023Бывший СССР

ОБСЕ опровергла свое присутствие в Донбассе

В ОБСЕ опровергли свое присутствие в Донбассе

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опровергла свое присутствие в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ОБСЕ в Twitter.

«У ОБСЕ нет присутствия в Донбассе. Если вы увидите в Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ», — сообщили в организации.

После начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года генсек ОБСЕ Хельга Шмид сообщила об эвакуации представителей миссии организации с Украины. 1 марта колонна автомобилей ОБСЕ покинула Донецк и Луганск.

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Алевтина Запольская
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