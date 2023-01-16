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19:42, 16 января 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал сына сожительницы во время ссоры и попал в СИЗО

Под Тюменью арестовали 63-летнего пенсионера, зарезавшего сына сожительницы после ссоры

Фото: СК РФ

Под Тюменью суд арестовал 63-летнего местного жителя, зарезавшего 27-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 16 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 января фигурант выпивал со своей сожительницей и ее сыном. Там пенсионер поссорился с потерпевшим, взял нож и шесть раз ударил жертву в грудь и живот, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленобласти 24-летний мужчина зарезал двухлетнего сына из-за развода с женой.

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Екатерина Власова
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