Россиянин зарезал сына сожительницы во время ссоры и попал в СИЗО

Под Тюменью арестовали 63-летнего пенсионера, зарезавшего сына сожительницы после ссоры

Под Тюменью суд арестовал 63-летнего местного жителя, зарезавшего 27-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 16 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 января фигурант выпивал со своей сожительницей и ее сыном. Там пенсионер поссорился с потерпевшим, взял нож и шесть раз ударил жертву в грудь и живот, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленобласти 24-летний мужчина зарезал двухлетнего сына из-за развода с женой.