Предложение запретить «Машу и Медведя» вызвало возмущение в Европе

Финский политик Мема назвал русофобию в Европе психическим заболеванием

Предложение британских депутатов запретить показ российского мультсериала «Маша и Медведь» говорит о том, что русофобия в Европе становится заболеванием. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Это уже перебор. Честно говоря, русофобия в Европе превращается в психическое заболевание. Я обожаю «Машу и Медведя». Так что идите к черту», — написал он.

Ранее группа из более 50 депутатов британского парламента обратилась к министру культуры страны Лизе Нэнди с просьбой рассмотреть запрет «Маши и Медведя» из-за пропаганды советской символики. Депутаты обратили внимание на серии, в которых Маша одета в форму советского образца и в головной убор, названный депутатами «кепкой советского пограничника».

До этого российский мультсериал раскритиковал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, «Маша и Медведь» якобы содержит «милитаристские нарративы».