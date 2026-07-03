Историк раскрыла тайну загадочной цепи Прометея из Дагестана

Булычева: Цепь Прометея из Дагестана может быть связана с древними кузнецами Кавказа

Таинственная древняя цепь, найденная в Дагестане во время скальных работ, могла быть изготовлена в одной из знаменитых кузнечных мастерских Кавказа, о которых еще писал древнегреческий историк Геродот. Однако связывать находку с легендой о Прометее пока рано. Об этом НСН рассказала доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Елена Булычева.

По словам Булычевой, сам миф действительно связывает события с Кавказом, однако это еще не означает, что найденная цепь принадлежит именно той легенде.

«Согласно мифу герой Прометей был прикован богами к скале за то, что он передал людям дар освоения огня. По описанию, которое представлено в мифе, можно допустить, что место действия — горы Кавказа», — отметила историк.

Эксперт добавила, что артефакт вполне мог использоваться для наказания пленников или рабов. При этом сама технология изготовления вызывает особый интерес. Булычева напомнила, что античные авторы, в том числе Геродот, упоминали искусных кузнецов Кавказа, которые создавали изделия без привычных соединительных элементов.

Ранее сообщалось, что цепь весом более 60 килограммов и возрастом около трех тысяч лет обнаружили в горах Дагестана. Из-за отсутствия видимых соединительных швов появились предположения, что артефакт может иметь отношение к мифу о Прометее. Сейчас находка передана в музей Адыгеи, где ее могут увидеть туристы.