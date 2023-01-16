МИД России изменил дату переговоров с Ираном

МИД России перенес переговоры Лаврова с главой МИД Ирана с 17 января на более поздний срок

Дата переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном изменена. Об этом сообщили в российском ведомстве, передает «Интерфакс».

«По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Амирабдоллахианом перенесены на более поздние сроки», — сказали в департаменте информации и печати МИД России.

