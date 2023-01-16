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02:45, 16 января 2023Россия

Синоптик дал прогноз о погоде в Центральной России в феврале

Синоптик Тишковец: аномальных морозов в Центральной России не будет, возможны волны холода

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вторая половина января и февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает радио Sputnik.

Он напомнил, что в начале года в этой части страны наблюдалась экстремально холодная погода. При этом ожидать аномальных морозов во второй половине января не стоит. Синоптик уточнил, что по долгосрочным прогнозам россиян ждет повышенный температурный режим. Значения термометров будут выше, чем обычно.

«То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам», — дал прогноз он. В конце зимы и в марте возможны волны холода, спрогнозировал Тишковец. При этом аномальные морозы в центральные регионы страны уже не вернутся. «По всей видимости, пик морозов этой зимой уже пройден», — добавил он.

Ранее стало известно, что февраль в Поволжье, Черноземье, в европейской части, на юге страны будет холоднее нормы.

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Марина Совина
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