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18:59, 16 января 2023Мир

Украинца задержали на границе в Румынии за попытку провезти оружие

Украинца задержали на границе в Румынии за попытку провезти беспилотник и военные каски
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andreea Alexandru / AP

Гражданина Украины задержали на пограничном пункте Викову-де-Сус в Румынии за попытку незаконно провезти арсенал оружия и припасов, в том числе военные каски, форму, беспилотник. В машине был еще один пассажир, также гражданка Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на румынские СМИ.

Все это было спрятано в багажнике, там же обнаружилась пустая гильза от снаряда калибра 122 миллиметров, 30 патронов калибра 5,45 миллиметра, частично разрушенный беспилотник. Водитель заявил, что не знал о содержимом посылки. Его якобы попросили передать ее в Великобританию.

Находки изъяли для конфискации, они подлежат передаче представителям инспектората полиции уезда Сучава для экспертизы. Водителя вместе с украинкой задержала Погранполиция, она же оформила документы для расследования по факту контрабанды.

13 января пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он назвал себя бывшим бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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Виктория Кондратьева
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