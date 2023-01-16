В МИД назвали позором остановку сотрудничества по русскому кладбищу близ Парижа

Захарова назвала позорным прекращение сотрудничества с РФ по русскому кладбищу близ Парижа

Остановка властями коммуны Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа сотрудничества с Россией по русскому кладбищу близ Парижа безнравственно и позорно. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это какая-то «Некрофилия-2023». Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мёртвыми? Массовые захоронения солдат Красной армии на территории Франции власти трогать пока не рискуют, опасаясь массового гнева просвещённых французов, которым ещё дорога память о Сопротивлении и де Голле. Поэтому придумали отыграться на могилах русского кладбища, где нашли свой последний покой представители цвета русской эмиграции. Что сделали французам Иван Бунин и Борис Зайцев, белые генералы, философы, поэты, художники и публицисты, включая Альберта Бенуа и Зинаиду Гиппиус, спрашивать бесполезно», — написала дипломат.

Захарова назвала ответственных за прекращение сотрудничества осквернителями могил. «Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания», — отметила она.