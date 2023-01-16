Россиянина осудили на 18 лет за совершенное в 2005 году убийство

Под Вологдой мужчину осудили на 18 лет за убийство из-за вещей стоимостью 13 тысяч рублей

В Вологодской области 44-летнего россиянина признали виновным в разбойном нападении и убийстве местной жительницы, совершенном 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину освободили от наказания за разбой за истечением срока давности, при этом за совершение убийства его осудили на 18 лет. Он будет отбывать наказание в колонии строго режима.

По данным следствия, в январе 2005 года мужчина пришел к дому супружеской пары, у которой, как ему казалось, было много денег. В квартире в этот момент находилась только 44-летняя хозяйка. Фигурант проник внутрь жилища, несколько раз ударил женщину по голове, задушил ее и похитил вещи на сумму более 13 тысяч рублей. Затем он скрылся с места преступления.

Почти 20 лет преступник находился на свободе, однако благодаря усилиям сотрудников СКР в рамках работы по раскрытию преступления прошлых лет личность убийцы была установлена.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские раскрыли убийство женщины, совершенное 16 лет назад.