Под Москвой собака искусала годовалого ребенка

В поселке Лесное Московской области собака искусала годовалую девочку

В поселке Лесное Московской области собака искусала годовалого ребенка. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, животное напало на ребенка в воскресенье, 15 января, в Можайске. Годовалую девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, врачи диагностировали у нее укушенную рану пальца кисти.

О причинах случившегося не сообщается. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее Лазаревском районе города Сочи домашние двухгодовалые бойцовские собаки загрызли четырехлетнюю девочку. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка от полученных травм.