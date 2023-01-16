Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 16 января 2023Россия

Под Москвой собака искусала годовалого ребенка

В поселке Лесное Московской области собака искусала годовалую девочку

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В поселке Лесное Московской области собака искусала годовалого ребенка. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, животное напало на ребенка в воскресенье, 15 января, в Можайске. Годовалую девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, врачи диагностировали у нее укушенную рану пальца кисти.

О причинах случившегося не сообщается. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее Лазаревском районе города Сочи домашние двухгодовалые бойцовские собаки загрызли четырехлетнюю девочку. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка от полученных травм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Пентагоне рассказали о смене целей обучения ВСУ в Европе
В Казахстане ликвидировали канал продажи оружия
Россиянка обвинила врачей в смерти шестилетнего сына из-за ошибочного диагноза
Пролив Босфор закрыли из-за украинского судна
Под Москвой собака искусала годовалого ребенка
Житель села в ДНР рассказал об украинском мародерстве
Прокуратура раскрыла обвинение против замглавы Владивостока
Раздражавшейся из-за громкого секса соседей женщине дали совет
Вылетевший из Иркутска самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
Раскрыта стратегия Японии по сдерживанию Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.