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22:01, 16 января 2023Мир

В Румынии оценили принадлежность найденного возле курорта обломка ракеты

ВМС Румынии назвали найденный в уезде Констанца обломок ракеты частью ЗРПК «Панцирь-С1»

Фото: Olimpiu Gheorghiu / Reuters

Генеральный штаб Военно-морских сил (ВМС) Румынии назвал обломок ракеты, найденный возле курорта в уезде Констанца, частью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», произведенного в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Румынские военные уточнили, что элемент не представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57E6 и не содержит пиротехнических или опасных материалов. Они предположили, что обломок в ходе боевых действий упал в Черное море и был вынесен морскими течениями в район побережья Румынии.

На вооружении румынских сил данный тип элемента боекомплекта отсутствует, подчеркнули в ВМС. Отмечается, что подобные объекты не представляют опасности, однако о подобных находках лучше сообщать в компетентные органы.

О том, что возле курорта в румынском уезде Констанца был обнаружен обломок ракеты, сообщалось 16 января.

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Марина Совина
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