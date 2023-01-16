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13:00, 16 января 2023Силовые структуры

Росгвардейцы установили десять пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардия нашла украинский схрон и выявила 10 пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы обнаружили украинский схрон с оружием и пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, были изъяты охотничьи ружья, противотанковые управляемые ракеты «Фагот» и «Метис», гранатометы и выстрелы к ним, более 100 снарядов, осколочно-фугасные снаряды, мины, 40 ручных гранат, свыше пять тысяч патронов, более двух килограмм взрывчатых веществ, а также ряд предметов, которые могли бы быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Кроме того, бойцы спецслужбы выявили десять пособников ВСУ. А артиллерийские подразделения Росгвардии во время разведки нашли и уничтожили два опорных и два наблюдательных пункта украинских войск у правого берега Днепра.

Ранее стало известно, что Росгвардейцы уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ под Херсоном и в Запорожье.

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Екатерина Власова
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