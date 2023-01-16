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01:00, 16 января 2023Ценности

Муж заставил жену сменить откровенный наряд и разозлил ее подписчиков

Муж заставил жену сменить откровенный наряд на длинное платье и разозлил ее подписчиков

Кадр: @hampsonfamily

Популярная блогерша сменила откровенный наряд по требованию мужа перед выходом из дома и подверглась критике в сети. Соответствующий пост и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

Американка Элейн Хэмпсон в новом видео показала одежду, которую она выбрала для поездки за сыном в школу. Женщина позировала в розово-белом костюме с цветочным принтом, который состоял из оголявшего живот кроп-топа и коротких шорт. По словам автора поста, супруг не одобрил выбранные вещи и заставил ее переодеться.

На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер надела платье длины макси с длинными рукавами черного цвета, которое полностью закрывало ее тело. «Посмотрим, что он скажет своей жене на этот раз», — высказалась героиня материала в ролике, который стал вирусным на упомянутой платформе и разозлил подписчиков блогерши.

Зрители посчитали, что Хэмпсон должна самостоятельно подбирать наряды, не спрашивая при этом разрешения у мужа. «Ни один мужчина не может диктовать тебе то, что ты можешь носить», «Первый образ был абсолютно подходящим для школы», «Ужасная реакция супруга. Может следует сменить мужа, а не вещи?», «Так я и развелась. Дважды», — высказывались они.

В феврале 2022 года девушка прошлась по дому в бюстгальтере и навлекла гнев соседей. Пользовательница с никнеймом nobrasonmain рассказала, что приготовила завтрак в спортивном бра и коротких шортах. По словам девушки, проживающий напротив мужчина пришел к ней домой и обвинил в непристойном поведении, поскольку вся его семья увидела ее во время готовки через окно.

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Майя Пономаренко
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