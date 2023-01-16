Жители развитых стран отказались верить в перспективы улучшения жизни

Edelman: только 40% людей в развитых странах мира считают, что их семьи будут жить лучше

Только 40 процентов жителей 28 развитых стран мира считают, что их семьи станут жить лучше в ближайшие пять лет, показало исследование коммуникационного бюро Edelman. Средний показатель экономического оптимизма упал за год сразу на 10 процентных пунктов.

Такого не было даже во время пандемии коронавируса. В 2019 году в перспективы улучшения жизни верили 53 процента опрошенных, а в 2022-м — 50 процентов. В 24 из 28 развитых стран число людей, отказывающихся верить в улучшение жизни их семей, достигло рекордно высокого показателя за все время ведения подсчетов Edelman.

Единственной страной, в которой экономический оптимизм за год вырос, оказался Китай (плюс один процентный пункт). Самое резкое падение зафиксировано в Колумбии — на 22 пункта. Меньше всего людей верят в улучшение положения их семьи в ближайшие пять лет в Японии (девять процентов). Россия в рейтинг не попала.

Исследование также показало, что люди начали меньше доверять правительствам, а больше — бизнесу. Особенно это характерно для семей с низкими доходами. Ранее экономисты назвали рост стоимости жизни главной угрозой для мира в 2023 году.