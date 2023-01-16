Китайские супертанкеры начали перевозить российскую нефть в Азию

Reuters: китайские супертанкеры перевозят российскую нефть в Азию

По крайней мере четыре супертанкера, принадлежащих Китаю, начали перевозить российскую нефть марки Urals в КНР после введения потолка цен, пишет Reuters.

Источники сообщили, что пятый супертанкер доставлял нефть в Индию. Все пять поставок были запланированы на период с 22 декабря по 23 января. При этом Азия продолжает закупать российское сырье со скидкой, несмотря на западные санкции. «Учитывая, что стоимость нефти марки Urals намного ниже установленного ценового предела, торговля ей является законной», — заявил один из руководителей китайской фирмы, участвующей в поставках.

Использование супертанкеров на азиатских маршрутах может сократить транспортные расходы, отмечает издание. По оценке руководителя китайской компании, в 2023 году для перевозки российской нефти можно будет использовать в общей сложности 18 китайских супертанкеров и еще 16 судов класса «Афрамакс». Этого будет достаточно для перевозки 15 миллионов тонн в год, или около 10 процентов от общего объема экспорта нефти марки Urals.

В январе российская нефть сорта Urals в рублях подешевела до минимума с ноября 2020 года. По расчетам Reuters, средняя цена на топливо упала до 3233 рублей за баррель.